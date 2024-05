Dopo l'accesso al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C scopriamo quali calciatori della Prima Squadra potrebbero giocare con la Next Gen.

La Juventus Next Gen si è qualificata per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C vincendo 3-1 sul campo della Casertana.

La squadra di Brambilla, adesso, affronterà in una doppia sfida la Carrarese per accedere alle semifinali e poi eventualmente alle finali dei playoff.

Nelle prossime gare, peraltro, il tecnico potrebbe pescare dalla Prima squadra: ma cosa dice il regolamento al riguardo?