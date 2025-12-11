Quale partita su TV8 oggi 11 dicembre: Europa League anche in chiaro, scelta la gara visibile gratis stasera

Archiviata la due giorni di Champions League, tornano in campo Europa League e Conference League. E, di conseguenza, è il momento di pensare agli impegni della Roma, del Bologna e della Fiorentina.
Ad aprire il giovedì europeo sarà proprio la Fiorentina, in campo alle 18.45 contro la Dinamo Kiev; alle 21 sarà invece il turno della Roma e del Bologna, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Celtic e il Celta.
Tutte le partite di Europa League e Conference League saranno visibili in diretta tv e streaming su Sky e NOW, o singolarmente oppure all'interno di una Diretta Gol. Ma una gara di questa sera verrà trasmessa anche in chiaro su TV8.