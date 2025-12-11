Pubblicità
Aston Villa v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 oggi 11 dicembre: Europa League anche in chiaro, scelta la gara visibile gratis stasera

Tornano in campo Roma e Bologna in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Ma le gare delle tre italiane saranno visibili soltanto tramite abbonamento su Sky e NOW.

Archiviata la due giorni di Champions League, tornano in campo Europa League e Conference League. E, di conseguenza, è il momento di pensare agli impegni della Roma, del Bologna e della Fiorentina.

Ad aprire il giovedì europeo sarà proprio la Fiorentina, in campo alle 18.45 contro la Dinamo Kiev; alle 21 sarà invece il turno della Roma e del Bologna, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Celtic e il Celta.

Tutte le partite di Europa League e Conference League saranno visibili in diretta tv e streaming su Sky e NOW, o singolarmente oppure all'interno di una Diretta Gol. Ma una gara di questa sera verrà trasmessa anche in chiaro su TV8.

  • BASILEA-ASTON VILLA SU TV8

    La partita in questione è quella tra gli svizzeri del Basilea e gli inglesi dell'Aston Villa: match che prenderà il via alle ore 21 di oggi, giovedì 11 dicembre, e andrà in scena al St. Jakob-Park di Basilea.

    Proprio l'Aston Villa è una delle attuali battistrada del girone di Europa League con 12 punti, frutto di quattro vittorie e di una sconfitta. Sta decisamente peggio il Basilea, che fino a questo momento ha vinto due partite e ne ha perse tre.

    Basilea-Aston Villa sarà dunque visibile gratis, in chiaro e senza bisogno di alcun abbonamento su TV8, ma i clienti Sky potranno seguirla anche sul satellite su Sky Sport Max e Sky Sport 254.

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    TV8 è un'emittente gratuita, visibile dunque in chiaro e senza bisogno di alcun tipo di abbonamento: la gara tra il Basilea e l'Aston Villa, di conseguenza, verrà trasmessa anche gratuitamente sia in tv che in streaming.

    Nel primo caso basterà sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre, nel secondo si dovrà invece accedere al sito ufficiale di TV8 tramite qualsiasi dispositivo mobile (un computer, un tablet, un cellulare).

  • TELECRONISTA BASILEA-ASTON VILLA

    Il telecronista di Basilea-Aston Villa su TV8, Sky e NOW sarà Nicola Roggero. Il commento all'interno della Diretta Gol comprendente le gare di Europa League e Conference League, al canale numero 251 di Sky e in streaming su NOW, sarà invece di Paolo Ciarravano.

  • Questo è il quadro completo del giovedì europeo, con la suddivisione delle partite di Europa League e Conference League su TV8, Sky e NOW.

    • 18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Utrecht-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Ferencvaros-Rangers (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 18.45 Nizza-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Celtic-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Celta-Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Basilea-Aston Villa (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Friburgo-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Lione-Go Ahead Eagles (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
