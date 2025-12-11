Quale partita su TV8 oggi 11 dicembre: Europa League anche in chiaro, scelta la gara visibile gratis stasera

La partita in questione è quella tra gli svizzeri del Basilea e gli inglesi dell'Aston Villa: match che prenderà il via alle ore 21 di oggi, giovedì 11 dicembre, e andrà in scena al St. Jakob-Park di Basilea.

Proprio l'Aston Villa è una delle attuali battistrada del girone di Europa League con 12 punti, frutto di quattro vittorie e di una sconfitta. Sta decisamente peggio il Basilea, che fino a questo momento ha vinto due partite e ne ha perse tre.

Basilea-Aston Villa sarà dunque visibile gratis, in chiaro e senza bisogno di alcun abbonamento su TV8, ma i clienti Sky potranno seguirla anche sul satellite su Sky Sport Max e Sky Sport 254.