Quale partita della sesta giornata di Champions League su TV8 e Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 9 e 10 dicembre

La Champions League si sta avvicinando ormai al momento topico del girone unico da 36 squadre: la League Fase, ovvero la Fase Campionato, è arrivata alla sesta e terzultima giornata e primi verdetti stanno per essere emessi.

Tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre torneranno in campo le quattro italiane impegnate in Champions in questa stagione: Inter, Juventus e Atalanta ospiteranno rispettivamente Liverpool, Pafos e Chelsea, mentre il Napoli volerà a Lisbona per affrontare il Benfica.

Tutte le partite verranno trasmesse da Sky in diretta tv e da NOW in diretta streaming, tranne una: proprio quella tra Benfica e Napoli, che sarà un'esclusiva Amazon Prime Video e che si giocherà mercoledì sera a partire dalle ore 21.00.

Delle gare di Sky e NOW, però, due saranno visibili dal grande pubblico anche in chiaro, gratis e senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento: una su TV8, l'altra su Cielo.