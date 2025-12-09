Pubblicità
real madrid manchester cityGetty Images
Stefano Silvestri

Quale partita della sesta giornata di Champions League su TV8 e Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 9 e 10 dicembre

Non solo Sky: due partite del sesto turno della Fase Campionato di Champions verranno trasmesse anche senza bisogno di un abbonamento tra martedì e mercoledì.

La Champions League si sta avvicinando ormai al momento topico del girone unico da 36 squadre: la League Fase, ovvero la Fase Campionato, è arrivata alla sesta e terzultima giornata e primi verdetti stanno per essere emessi.

Tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre torneranno in campo le quattro italiane impegnate in Champions in questa stagione: Inter, Juventus e Atalanta ospiteranno rispettivamente Liverpool, Pafos e Chelsea, mentre il Napoli volerà a Lisbona per affrontare il Benfica.

Tutte le partite verranno trasmesse da Sky in diretta tv e da NOW in diretta streaming, tranne una: proprio quella tra Benfica e Napoli, che sarà un'esclusiva Amazon Prime Video e che si giocherà mercoledì sera a partire dalle ore 21.00.

Delle gare di Sky e NOW, però, due saranno visibili dal grande pubblico anche in chiaro, gratis e senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento: una su TV8, l'altra su Cielo.

  • REAL MADRID-MANCHESTER CITY SU TV8

    La gara in questione è la supersfida tra Real Madrid e Manchester City, due delle favorite alla conquista finale della Champions League nonché avversari che più e più volte si sono sfidati nelle ultime edizioni. Il match si giocherà mercoledì 10 dicembre alle ore 21.00.

    Il Real Madrid è in crisi in campionato, ma in Champions se la sta cavando egregiamente: ha conquistato 12 punti sui 15 a disposizione. Leggermente sotto compare il Manchester City, che ha collezionato 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

    Real-City sarà dunque visibile non solo su Sky e NOW, ma anche su TV8 e anche da chi non possiede alcun abbonamento: per vedere la partita sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre.

  • BAYERN-SPORTING IN DIFFERITA SU CIELO

    Se il big match tra Real Madrid e Manchester City sarà visibile in diretta anche su TV8, la gara tra Bayern Monaco e Sporting sarà trasmessa in chiaro anche su Cielo. Con una differenza: si potrà vedere non in diretta, bensì in differita.

    Il match si gioca all'Allianz Arena di Monaco alle ore 18.45 di oggi, martedì 9 dicembre: si potrà vedere in diretta su Sky e NOW, ma la sua messa in onda si Cielo sarà in prima serata alle ore 21.30, dunque in differita.

    Il Bayern ha un piede agli ottavi di finale dopo aver vinto quattro partite e averne persa soltanto una; è però ben posizionato anche lo Sporting, che attualmente è ottavo con 10 punti e ha perso solo una volta, a Napoli alla seconda giornata.

  • IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 9 DICEMBRE

    • 16.30 Kairat-Olympiacos - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Bayern-Sporting - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Inter-Liverpool - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Atalanta-Chelsea - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Barcellona-Eintracht Francoforte - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Tottenham-Slavia Praga - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 PSG-Atletico Madrid - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Union SG-Marsiglia - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 21.00 Monaco-Galatasaray - SKY SPORT (canale 258) e NOW
    • 21.30 Bayern-Sporting - CIELO (differita)

  • IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE

    • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Villarreal-Copenhagen - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Qarabag-Ajax - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Benfica-Napoli - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Juventus-Pafos - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Real Madrid-Manchester City - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Athletic-PSG - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Bruges-Arsenal - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Bayer Leverkusen-Newcastle - SKY SPORT (canale 257) e NOW
