Quale partita della quarta giornata di Champions League su TV8 e Cielo: cosa sarà visibile in chiaro e gratis il 4 e 5 novembre

Nuova settimana, nuova tornata di partite di Champions League: la quarta della Fase Campionato della più importante competizione europea per club, iniziata a settembre e in progressiva via di svolgimento.

Tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre scenderanno in campo le quattro formazioni italiane in corsa: il Napoli ospiterà l'Eintracht Francoforte, la Juventus farà lo stesso con lo Sporting e l'Inter con il Kairat Almaty, mentre l'Atalanta giocherà in casa del Marsiglia.

Come sempre le partite saranno visibili tramite abbonamento, la quasi totalità su Sky e una su Amazon Prime Video: proprio quella di San Siro tra l'Inter e il Kairat, in programma alle 21 di mercoledì.

Come ogni settimana, però, la Champions League sarà visibile anche in chiaro da chi un abbonamento non ce l'ha. Con una novità: questa settimana le partite in questione saranno due, una su TV8 e l'altra su Cielo.