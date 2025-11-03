Pubblicità
Stefano Silvestri

Quale partita della quarta giornata di Champions League su TV8 e Cielo: cosa sarà visibile in chiaro e gratis il 4 e 5 novembre

La Champions League si vede su Sky e Amazon Prime Video, ma come ogni settimana sarà trasmessa anche in chiaro: questa volta non con una, bensì due partite.

Nuova settimana, nuova tornata di partite di Champions League: la quarta della Fase Campionato della più importante competizione europea per club, iniziata a settembre e in progressiva via di svolgimento.

Tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre scenderanno in campo le quattro formazioni italiane in corsa: il Napoli ospiterà l'Eintracht Francoforte, la Juventus farà lo stesso con lo Sporting e l'Inter con il Kairat Almaty, mentre l'Atalanta giocherà in casa del Marsiglia.

Come sempre le partite saranno visibili tramite abbonamento, la quasi totalità su Sky e una su Amazon Prime Video: proprio quella di San Siro tra l'Inter e il Kairat, in programma alle 21 di mercoledì.

Come ogni settimana, però, la Champions League sarà visibile anche in chiaro da chi un abbonamento non ce l'ha. Con una novità: questa settimana le partite in questione saranno due, una su TV8 e l'altra su Cielo.

  • QUALE PARTITA SU TV8

    • Manchester City-Borussia Dortmund (mercoledì 5 novembre ore 21)

    La gara tra il Manchester City e il Borussia Dortmund, la sfida del cuore di Erling Haaland, è stata scelta per essere trasmessa in chiaro e gratis su TV8. Il match è in programma mercoledì 5 novembre con calcio d'inizio alle ore 21.

    Per assistere alla programmazione di TV8 basta sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre. In streaming, invece, si deve accedere al sito ufficiale dell'emittente tramite qualsiasi dispositivo mobile.

  • QUALE PARTITA SU CIELO

    • Slavia Praga-Arsenal (martedì 4 novembre ore 21 in differita)

    La novità, come già accennato, è che un'altra partita della quarta giornata sarà visibile su Cielo, sempre in chiaro e gratis: si tratta della sfida che si giocherà a Praga tra lo Slavia e l'Arsenal.

    La differenza è che la trasmissione della partita non sarà in diretta, bensì in differita: Slavia Praga-Arsenal inizierà alle 18.45 di martedì 4 novembre, ma sarà visibile su Cielo poco dopo la sua conclusione, a partire dalle ore 21.

    Cielo è visibile gratuitamente sintonizzandosi con il canale numero 26 del Digitale Terrestre. Anche in questo caso la gara si potrà vedere pure in streaming collegandosi con il sito ufficiale dell'emittente.

  • LE PARTITE DI MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

    • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT e NOW
    • 18.45 Napoli-Eintracht Francoforte - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Slavia Praga-Arsenal - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Juventus-Sporting - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Liverpool-Real Madrid - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 PSG-Bayern - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Tottenham-Copenhagen - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Atletico Madrid-Union SG - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Olympiacos-PSV - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 21.00 Bodo/Glimt-Monaco - SKY SPORT (canale 258) e NOW
    • 21.00 Slavia Praga-Arsenal - CIELO (differita)

  • LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE

    • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Qarabag-Chelsea - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Pafos-Villarreal - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Inter-Kairat Almaty - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Marsiglia-Atalanta - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Manchester City-Borussia Dortmund - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Bruges-Barcellona - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Newcastle-Athletic - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Benfica-Bayer Leverkusen - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Ajax-Galatasaray - SKY SPORT (canale 257) e NOW
