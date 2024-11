Pully, la mascotte del Cagliari Calcio virale sul web che ha conquistato l'Europa: dalle interviste alla presenza sotto la curva, fino alla sfida ad Undertaker

Sui social impazza la mascotte del Cagliari, il fenicottero Pully: l'animale simbolo del club rossoblù è sempre più famoso, non solo in Italia.

Quando nel gennaio 2023 il Cagliari ha presentato la propria mascotte, una larga parte del popolo sardo non ha trattenuto il sorriso. Pully, questo il nome dell'animale scelto come simbolo della squadra in versione animale, è diventato subito un meme in virtù della scelta rossoblù.

Il motivo? Il nome ricorda una particolare parola in sardo usata per definire qualcuno di non particolarmente capace, ma anche un attrezzo e infine un'espressione volgare. Dopo i meme e i sorrisi, però, Pully è diventato virale per altri motivi, come più nota mascotte del calcio italiano nell'autunno 2024.

Pully è finito sulle prime pagine sportive sul web in Inghilterra, Spagna, Francia e Germania, ma è apparsa anche sui social asiatici e sudamericani come esempio di fedeltà alla squadra. Insomma, negli ultimi mesi tutti adorano la mascotte del Cagliari.