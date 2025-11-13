Pulisic pubblica un libro per bambini: si chiamerà 'Christian's Soccer Superpowers'

'Christian's Soccer Superpowers' racconta di Christian, un ragazzo che ama tutto del calcio: il sibilo del vento, il rimbalzo della palla, l'increspatura della rete. Ma quando si unisce a una squadra in cui tutti sembrano più grandi e forti di lui, il dubbio inizia a insinuarsi. E se non fosse abbastanza bravo per giocare?

Incoraggiato dalla sua famiglia e ricordatogli cosa rende magico questo sport, Christian scopre che il più grande superpotere del calcio non è la velocità, la forza o la stazza, ma la fiducia in sé stesso. Ricco di energia, calore e passione, questo stimolante libro illustrato ispirerà i giovani lettori a credere in sé stessi, a inseguire i propri sogni e a giocare con gioia.

"Ogni bambino che ama il calcio, o qualsiasi altro sport, ha momenti di dubbio - ha spiegato lo statunitense - Volevo raccontare una storia che ricordasse ai giovani lettori che il loro vero superpotere è la fiducia in sé stessi. Credere in Sé stessi e divertirsi con la propria squadra è ciò che ti rende davvero un campione".

"La storia di Christian cattura il cuore, la determinazione e la gioia che lo rendono un modello così potente, sia dentro che fuori dal campo - ha detto la Benamy - Le vivaci illustrazioni di Marta conferiscono incredibile movimento e calore a ogni scena; i bambini potranno vivere l'emozione del gioco e il brivido di credere in sé stessi".