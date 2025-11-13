Pubblicità
Christian Pulisic children’s picture bookPenguin Random House
Claudio D'Amato

Pulisic pubblica un libro per bambini: si chiamerà 'Christian's Soccer Superpowers'

Il 28 aprile 2026 prevista la pubblicazione del primo libro illustrato, riservato ai bimbi tra i 4 e gli 8 anni, firmato Christian Pulisic: "Il vero superpotere è credere in sé stessi e divertirsi con la propria squadra".

Un'iniziativa lodevole, riservata ai più piccini, firmata Christian Pulisic.

Il fantasista del Milan - come ha annunciato su Instagram - pubblicherà un libro per bambini, rivolto ad una fascia d'età compresa tra i 4 e gli 8 anni.

Trattasi di un albo illustrato a sfondo etico e motivazionale, in cui attraverso frame lo statunitense punta a far approcciare al calcio in maniera sana e corretta i piccoli lettori.

  • 'CHRISTIAN'S SOCCER SUPERPOWERS'

    Il libro per bambini griffato Pulisic si intitolerà 'Christian's Soccer Superpowers' (etichetta Penguin Young Readers), include illustrazioni dinamiche e vivaci di Marta Kissi e verrà sdoganato al pubblico il 28 aprile 2026.

    Talia Benamy, redattrice di Philomel, ha acquisito il libro con Sian-Ashleigh Edwards di WME (in rappresentanza di Pulisic) e Alex Gehringer di The Bright Agency (in rappresentanza della Kissi).

  • COSA RACCONTA IL LIBRO PER BAMBINI DI PULISIC

    'Christian's Soccer Superpowers' racconta di Christian, un ragazzo che ama tutto del calcio: il sibilo del vento, il rimbalzo della palla, l'increspatura della rete. Ma quando si unisce a una squadra in cui tutti sembrano più grandi e forti di lui, il dubbio inizia a insinuarsi. E se non fosse abbastanza bravo per giocare?

    Incoraggiato dalla sua famiglia e ricordatogli cosa rende magico questo sport, Christian scopre che il più grande superpotere del calcio non è la velocità, la forza o la stazza, ma la fiducia in sé stesso. Ricco di energia, calore e passione, questo stimolante libro illustrato ispirerà i giovani lettori a credere in sé stessi, a inseguire i propri sogni e a giocare con gioia.

    "Ogni bambino che ama il calcio, o qualsiasi altro sport, ha momenti di dubbio - ha spiegato lo statunitense - Volevo raccontare una storia che ricordasse ai giovani lettori che il loro vero superpotere è la fiducia in sé stessi. Credere in Sé stessi e divertirsi con la propria squadra è ciò che ti rende davvero un campione".

    "La storia di Christian cattura il cuore, la determinazione e la gioia che lo rendono un modello così potente, sia dentro che fuori dal campo - ha detto la Benamy - Le vivaci illustrazioni di Marta conferiscono incredibile movimento e calore a ogni scena; i bambini potranno vivere l'emozione del gioco e il brivido di credere in sé stessi"

  • ALTRA INIZIATIVA DOPO IL 'PULISIC LEGACY PROGRAM'

    Il gioiello del Milan non è nuovo ad iniziative di questo genere: nel 2023, infatti, ha collaborato con Puma per lanciare il 'Christian Pulisic Legacy Program', che offre ai bambini svantaggiati l'accesso al calcio.

  • CHI È MARTA KISSI

    Marta Kissi ha illustrato diversi amati libri per bambini, tra cui "Fairy Mom and Me" di Sophie Kinsella, "The Breakfast Club Adventures" di Marcus Rashford e "Raise Your Hand" di Alice Paul Tapper.

    Nota per i suoi personaggi affascinanti ed espressivi e per le sue opere d'arte cinetiche, la Kissi porta movimento, calore e umorismo in ogni storia che illustra. Vive a Bath, in Inghilterra, con il marito e il figlio.

