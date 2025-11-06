Pubblicità
Andrea Ajello

Pulisic in campo per Parma-Milan ma niente Nazionale: non è stato convocato dagli Stati Uniti

Sia Pulisic che McKennie non sono stati chiamati dagli Stati Uniti per i prossimi impegni: scelta che ha motivazioni chiare per il fantasista del Milan, a sorpresa invece l'assenza dello juventino.

Sono diversi i giocatori delle grandi squadre di Serie A che rimarranno a disposizione dei rispettivi allenatori nella sosta per le Nazionali di novembre. In particolare possono sorridere Milan, Inter e Juventus visto che non sono stati convocati i fratelli Thuram, Adrien Rabiot, Weston McKennie e Christian Pulisic. 

Gli Stati Uniti quindi non avranno due dei giocatori più importanti della Nazionale; in particolare ovviamente Pulisic, stella della squadra. Motivazioni differente però nella non chiamata di McKennie e Pulisic.

Quest'ultimo si era infortunato proprio in Nazionale ad ottobre ed è appena rientrato. 

  • I CONVOCATI DI POCHETTINO

    • Portieri: Roman Celentano, Matt Freese, Jonathan Klinsmann, Patrick Schulte
    • Difensori: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Miles Robinson, Joe Scally, John Tolkin, Auston Trusty
    • Centrocampisti: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Gio Reyna, Cristian Roldan, Tanner Tessmann, Sean Zawadzki
    • Attaccanti: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Diego Luna, Ricardo Pepi, Haji Wright
  • PULISIC NON CONVOCATO DAGLI STATI UNITI

    Non è una sorpresa che non ci sia il nome di Pulisic nella lista dei convocati. L'ex Chelsea infatti ha appena recuperato dall'infortunio muscolare che aveva accusato proprio in Nazionale a metà ottobre. 

    Il giocatore del Milan ha recuperato dal problema fisico ed è tornato ad allenarsi con il gruppo; sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per Parma-Milan ma non andrà poi in Nazionale e rimarrà a Milanello per migliorare la propria condizione fisica. 

  • PERCHÈ PULISIC NON VA IN NAZIONALE

    Ma perché allora se Pulisic è tornato a disposizione ed ha recuperato dall'infortunio non andrà in Nazionale? Si tratta di una scelta "logica" e di buon senso fatta da Pochettino. Il giocatore infatti ha saltato le ultime quattro partite con i rossoneri ed era comprensibile quindi che si andasse verso questa scelta, considerando anche che l'infortunio era arrivato proprio in Nazionale causando diverse polemiche sulla gestione del giocatore, già non al meglio. 

  • MCKENNIE FUORI MA NESSUN INFORTUNIO

    Anche l'altro giocatore di Serie A statunitense non è stato chiamato dalla Nazionale. In questo caso però McKennie non è reduce da problemi fisici e ha giocato regolarmente le ultime partite con la Juventus.

    Sorprende quindi un po' di più la mancata convocazione vista l'importanza del giocatore per gli Stati Uniti. Un motivo può essere legato al fatto che comunque la Nazionale di Pochettino avrà solamente delle amichevoli e non partite quindi che contano e quindi potrebbe essere una scelta fatta per far rifiatare McKennie in queste settimane. 

