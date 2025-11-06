Pulisic in campo per Parma-Milan ma niente Nazionale: non è stato convocato dagli Stati Uniti

Sono diversi i giocatori delle grandi squadre di Serie A che rimarranno a disposizione dei rispettivi allenatori nella sosta per le Nazionali di novembre. In particolare possono sorridere Milan, Inter e Juventus visto che non sono stati convocati i fratelli Thuram, Adrien Rabiot, Weston McKennie e Christian Pulisic.
Gli Stati Uniti quindi non avranno due dei giocatori più importanti della Nazionale; in particolare ovviamente Pulisic, stella della squadra. Motivazioni differente però nella non chiamata di McKennie e Pulisic.
Quest'ultimo si era infortunato proprio in Nazionale ad ottobre ed è appena rientrato.