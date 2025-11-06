Pulisic in campo per Parma-Milan ma niente Nazionale: non è stato convocato dagli Stati Uniti

Non è una sorpresa che non ci sia il nome di Pulisic nella lista dei convocati. L'ex Chelsea infatti ha appena recuperato dall'infortunio muscolare che aveva accusato proprio in Nazionale a metà ottobre.

Il giocatore del Milan ha recuperato dal problema fisico ed è tornato ad allenarsi con il gruppo; sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per Parma-Milan ma non andrà poi in Nazionale e rimarrà a Milanello per migliorare la propria condizione fisica.