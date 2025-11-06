Rabiot non convocato per le partite della Francia: rimane a Milano in vista del Derby

Adrien Rabiot non prenderà parte alle prossime partite della Francia, di scena per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Inizialmente pre-convocato dal ct Deschamps, alla fine il centrocampista transalpino è stato eliminato dalla lista definitiva in virtù di un infortunio al soleo non ancora superato.
C'era grande apprensione tra i tifosi del Milan in seguito all'annuncio della sua pre-convocazione, considerando le ultime partite in maglia Diavolo a cui non ha partecipato. Ora, però, c'è una sorta di liberazione tra i fans rossoneri, considerando che Rabiot potrà rimanere a Milano per recuperare in vista del fondamentale Derby di Milano post sosta.
Derby di Milano, tra l'altro, a cui dovrebbe partecipare anche Marcus Thuram, allo stesso modo non convocato da Deschamps per le partite contro la Francia. A differenza del connazionale Rabiot, però, l'attaccante nerazzurro non era stato inserito tra i pre-convocati, vista una condizione non ancora ottimale che non gli ha permesso di prendere parte agli ultimi impegni dell'Inter.