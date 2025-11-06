Pubblicità
Francesco Schirru

Rabiot non convocato per le partite della Francia: rimane a Milano in vista del Derby

Inizialmente pre-convocato, alla fine Rabiot non figura nella lista definitiva di Deschamps per i prossimi impegni. Fuori anche Marcus Thuram.

Adrien Rabiot non prenderà parte alle prossime partite della Francia, di scena per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Inizialmente pre-convocato dal ct Deschamps, alla fine il centrocampista transalpino è stato eliminato dalla lista definitiva in virtù di un infortunio al soleo non ancora superato.

C'era grande apprensione tra i tifosi del Milan in seguito all'annuncio della sua pre-convocazione, considerando le ultime partite in maglia Diavolo a cui non ha partecipato. Ora, però, c'è una sorta di liberazione tra i fans rossoneri, considerando che Rabiot potrà rimanere a Milano per recuperare in vista del fondamentale Derby di Milano post sosta.

Derby di Milano, tra l'altro, a cui dovrebbe partecipare anche Marcus Thuram, allo stesso modo non convocato da Deschamps per le partite contro la Francia. A differenza del connazionale Rabiot, però, l'attaccante nerazzurro non era stato inserito tra i pre-convocati, vista una condizione non ancora ottimale che non gli ha permesso di prendere parte agli ultimi impegni dell'Inter.

  • QUANDO SI GIOCA IL DERBY

    Il 23 novembre va in scena il primo Derby tra Inter e Milan della stagione 2025/2026. I nerazzurri giocheranno 'in casa', con calcio d'inizio alle ore 20.45.

    Prima del Derby e della sosta di metà novembre le due squadre dovranno comunque prendere parte all'undicesimo turno, che vedrà l'Inter ospiteare la Lazio a San Siro e il Milan scendere in campo al Tardini di Parma.

    Tra le favorite per la conquista dello Scudetto, attualmente Inter e Milan sono appaiate al secondo posto con 21 punti conquistati.

  • I CONVOCATI DELLA FRANCIA

    Impegnata contro Ucraina e Azerbaigian, alla Francia manca solo la matematica per raggiungere i Mondiali 2026. Con l'esclusione dei Thuram (anche Khephren) e di Rabiot, gli unici giocatori di Serie A presenti tra i convocati risultano essere Maignan, portiere del Milan, e Nkunku, suo compagno in rossonero.

  • DA QUANTO NON GIOCA RABIOT?

    Rabiot ha saltato le ultime quattro partite di campionato e non sarà pronto nemmeno per la sfida dell'undicesimo turno contro il Parma.

    In questo periodo il Milan ha messo insieme due pareggi e due vittorie, con l'ultima sconfitta stagionale (tra l'altro l'unica) arrivata nel primo turno contro la Cremonese, con Rabiot non ancora a disposizione di Allegri.

    Il francese non è stato convocato dalla Francia per recuperare al meglio dal fastidioso infortunio che lo ha colpito a ottobre, così da essere in campo nell'atteso Derby della Madonnina.

