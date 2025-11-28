Pubblicità
Stefano Silvestri

Pulisic dà forfait, chi gioca Milan-Lazio al suo posto: Nkunku, Loftus-Cheek, Saelemaekers e come sta Gimenez

L'americano ha un fastidio muscolare e non sarà in campo a San Siro sabato sera: chi farà coppia con Leao nell'attacco rossonero.

"Difficilmente sarà della partita". Con queste parole Massimiliano Allegri ha rivelato in conferenza stampa che no, il problema muscolare accusato mercoledì in allenamento da Christian Pulisic non è banale come si pensava in un primo momento.

Pulisic, già tormentato dagli infortuni nelle scorse settimane e tornato in campo con la maglia del Milan tra Parma e derby, salterà il prossimo impegno rossonero in campionato: quello in programma contro la Lazio nell'anticipo serale di sabato 29 novembre, con calcio d'inizio alle 20.45.

Non sarà dunque l'americano a fare coppia con Rafael Leao. Ovvero l'unico certo del posto da titolare in attacco, nel 3-5-2 che ancora una volta rappresenterà il vestito tattico del Milan.

E l'altro attaccante, assodato che Pulisic risulterà indisponibile, chi sarà? Le opzioni a disposizione dell'allenatore toscano in vista della gara contro la Lazio.

    ANCHE GIMENEZ È OUT

    Tutto porterebbe a pensare a Santiago Gimenez, se non fosse per un piccolo particolare non esattamente di secondaria importanza: anche il centravanti messicano è attualmente ai box a causa di un infortunio.

    Gimenez non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia rimediato contro l'Atalanta. Al momento sta lavorando a parte, senza essere ancora tornato in gruppo. Come spiegato da Allegri in conferenza, "la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra".

    Contro la Lazio, insomma, nemmeno lui ci sarà. Ed è un'assenza che in questo caso avrà un valore (negativo) doppio, visto che va appunto ad aggiungersi a quella di Pulisic.

  • CHANCE PER NKUNKU?

    L'indiziato numero uno per partire dall'inizio accanto a Leao, così, potrebbe essere Christopher Nkunku. Il condizionale è d'obbligo specialmente per un motivo: l'ex Chelsea fino a questo momento ha giocato poco e, quando lo ha fatto, non ha convinto pienamente.

    Nkunku è stato inserito da Allegri solo per un quarto d'ora complessivo circa nel derby contro l'Inter, faticando a tener su palloni preziosi. Fin qui ha collezionato appena due presenze da titolare, contro Roma e Parma, con un paio di prestazioni non eccezionali.

    Il francese, convocato in Nazionale anche a novembre, è così fermo alla semirovesciata vincente contro il Lecce in Coppa Italia. Ha voglia di sbloccarsi anche in campionato e spera di partire dall'inizio contro la Lazio: dipenderà da Allegri.

  • OPZIONE LOFTUS-CHEEK

    Non sta vivendo un gran momento neppure Ruben Loftus-Cheek, che dopo aver giocato dall'inizio nelle prime giornate di campionato ha perso sia il posto in squadra con Allegri che la convocazione da parte di Tuchel con l'Inghilterra.

    Anche RLC rimane comunque un'opzione per far coppia con Leao contro la Lazio. Con caratteristiche diverse rispetto a Nkunku, vero: l'inglese è un centrocampista che sa inserirsi, non una seconda punta. Ma quel ruolo lo ha già fatto. Dovrà però alzare il livello del proprio rendimento per convincere Allegri a concedergli una chance, sia sabato che in futuro. Per questo, al momento, parte in seconda fila rispetto a Nkunku.

    COME STA SAELEMAEKERS

    L'ultima alternativa porta ad Alexis Saelemaekers, che a sua volta non è una seconda punta ma che in questo campionato l'ha già fatta: contro la Fiorentina a ottobre, gara vinta per 2-1 in rimonta dal Milan grazie a una doppietta di Leao.

    Anche allora il Milan era in completa emergenza in attacco, ma con una differenza rispetto a oggi: era presente Athekame, che non a caso quella notte ha sostituito il belga sulla destra. Mentre oggi il giovane svizzero è infortunato (problema muscolare al soleo) e certo di saltare anche la Lazio dopo l'Inter.

    Saelemaekers, che secondo Allegri "è a posto" dopo il fastidio alla schiena accusato mercoledì, giocherà dunque Milan-Lazio ma nel ruolo di sempre: verrà mantenuto da Allegri sulla fascia destra, senza essere spostato in attacco. 

  • IL PROBABILE 11 DEL MILAN CONTRO LA LAZIO

    Così, di conseguenza, dovrebbe schierarsi il Milan sabato sera contro la Lazio:

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri

