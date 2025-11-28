Pulisic dà forfait, chi gioca Milan-Lazio al suo posto: Nkunku, Loftus-Cheek, Saelemaekers e come sta Gimenez

"Difficilmente sarà della partita". Con queste parole Massimiliano Allegri ha rivelato in conferenza stampa che no, il problema muscolare accusato mercoledì in allenamento da Christian Pulisic non è banale come si pensava in un primo momento.
Pulisic, già tormentato dagli infortuni nelle scorse settimane e tornato in campo con la maglia del Milan tra Parma e derby, salterà il prossimo impegno rossonero in campionato: quello in programma contro la Lazio nell'anticipo serale di sabato 29 novembre, con calcio d'inizio alle 20.45.
Non sarà dunque l'americano a fare coppia con Rafael Leao. Ovvero l'unico certo del posto da titolare in attacco, nel 3-5-2 che ancora una volta rappresenterà il vestito tattico del Milan.
E l'altro attaccante, assodato che Pulisic risulterà indisponibile, chi sarà? Le opzioni a disposizione dell'allenatore toscano in vista della gara contro la Lazio.