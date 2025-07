Marc Pubill resta in Spagna ma lascia l'Almeria per trasferirsi all'Atletico Madrid, la squadra di Simeone ha bruciato il Wolverhampton. Sul terzino c'era anche il Milan.

Marc Pubill non giocherà in Serie A col Milan ma neppure in Premier League col Wolverhampton.

A sorpresa, infatti, il giovane terzino spagnolo continuerà ad essere protagonista nel suo Paese ma si trasferisce dall'Almeria all'Atletico Madrid.

La squadra di Diego Pablo Simeone ha bruciato in particolare gli inglesi, mentre il Milan aveva frenato e dovrebbe tornare alla carica nelle prossime ore per Guela Doué.