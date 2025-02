PSV-Juventus, cosa succede in caso di 1-0, 2-1 o 3-2 per gli olandesi: supplementari o rigori? Cosa dice il regolamento di Champions League

PSV Eindhoven vs Juventus

Le possibili combinazioni di PSV-Juventus legate al risultato: supplementari, calci di rigore e regola dei goal in trasferta.

Juventus di scena al Philips Stadion di Eindhoven per affrontare il PSV nella gara di ritorno dei playoff di Champions League che mettono in palio il pass per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale.

Si riparte dal 2-1 dell'andata in favore dei bianconeri, griffato dai goal di Weston McKennie e Samuel Mbangula, intervallati dal momentaneo pareggio olandese griffato dall'ex Inter Ivan Perisic. I bianconeri avranno dunque a disposizione due risultati su tre per accedere al prossimo turno della Coppa dei Campioni.

Ma cosa succede se PSV-Juventus finisce 1-0, 2-1 o 3-2 per al formazione di casa? Vediamo cosa prevede il regolamento relativo a risultato, tempi supplementari, rigori e se i goal in trasferta in Champions League valgono doppio.