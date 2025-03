PSV demolito dall'Arsenal: dopo aver eliminato la Juventus, gli olandesi crollano 1-7 in casa contro i Gunners

L'impresa contro la squadra di Thiago Motta è già un pallido ricordo: gli olandesi vengono spazzati via davanti al proprio pubblico.

Notte da incubo, al Philips Stadion, per il PSV, proprio nello stesso palcoscenico dove quindici giorni fa si era chiuso il percorso in Champions League della Juventus, sconfitta ai tempi supplementari proprio dagli olandesi. La formazione guidata da Peter Bosz è stata infatti travolta dall'Arsenal nella gara d'andata degli ottavi di finale.

I Gunners, guidati da Mikel Arteta, si sono infatti imposti con un roboante 7-1 che di fatto chiude il discorso qualificazione ai quarti di finale nonostante il ritorno a Emirates ancora da disputare.

Non c'è infatti stata storia in quel di Eindhoven, con i padroni di casa che sono stati surclassati in ogni zona del campo e il verdetto finale dei novanta minuti non è altro che fotografia fedele di un autentico monologo di marca londinese.