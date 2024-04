PSV da impazzire: 8-0 all'Heerenveen, è ad un passo dal titolo dell'Eredivisie

Clamorosa goleada da parte della squadra di Bosz che prosegue la sua marcia record: la vittoria del campionato è ad un passo.

In Eredivisie c'è soltanto un padrone, ovvero il PSV. La formazione di Eindhoven ha di fatto chiuso la lotta al titolo di campione d'Olanda.

Nella quartultima giornata della massima serie olandese, la squadra allenata da Peter Bosz si è imposta con un clamoroso 8-0 sul campo dell'Heerenveen mettendo di fatto le mani sul campionato.

Una prova di forza incontenibile che non fa altro che aggiornare i numeri da record di una squadra che ha viaggiato per tutto l'anno su frequenze neanche lontanamente immaginabili per tutte le avversarie.