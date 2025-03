PSV-Ajax dove vederla: Mola Tv, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

PSV Eindhoven vs Ajax

PSV-Ajax scontro diretto al vertice della Eredivisie: le info su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

A otto giornate del termine si infiamma la corsa per il titolo in Eredivisie: a guardare tutti dall'alto verso il basso c'è l'Ajax a quota 64 punti, sei in più rispetto al PSV secondo.

Proprio queste due squadre si affrontano nel 27° turno, cinque mesi dopo il match d'andata portato a casa in rimonta dai 'Lancieri': sotto di un goal, la squadra di Farioli è stata capace di ribaltare tutto fino al 3-2 finale.

Di seguito tutte le info su PSV-Ajax: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.