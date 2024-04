Psicodramma del Bayern Monaco: da 0-2 a 3-2 contro l'Heidenheim, non accadeva da 24 anni

I bavaresi sostanzialmente consegnano la Bundesliga al Bayer Leverkusen: incredibile ko e -16 dalla vetta-

Dire che la Bundesliga è chiusa è un eufemismo, sostanzialmente: perché adesso è proprio blindata, soprattutto dopo Heidenheim-Beyern Monaco. E non solo per il risultato.

Proprio per il canovaccio della partita: per come è iniziata, per come si è sviluppata e per come è finita. E adesso è solo una clessidra che scorre, la questione su chi alzerà il trofeo.

Perché il calendario aiuta il Bayer Leverkusen, anche in funzione dell'atteggiamento di una formazione, quella di Thomas Tuchel, in Germania in grossissima difficoltà.