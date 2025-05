PSG-Reims finale Coppa di Francia dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Paris Saint-Germain vs Reims

PSG e Reims di fronte nella finale della Coppa di Francia: tutto su formazioni del match e diretta tv e streaming.

Sogno 'Triplete' ancora vivo per il PSG che, in attesa della finale di Champions League da disputare contro l'Inter e dopo aver vinto agevolmente la Ligue 1, si gioca il trionfo in Coppa di Francia.

Ultimo atto al cospetto del Reims, sedicesimo in campionato e costretto a disputare il playout per evitare la retrocessione in Ligue 2 contro il Metz.

Sfida sulla carta abbordabile ma di certo non da sottovalutare per i parigini, fermati sul pareggio sia nel girone d'andata che in quello di ritorno dal Reims (in entrambi i casi col punteggio di 1-1).

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su PSG-Reims: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.