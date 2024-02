PSG-Real Sociedad è anche Kang-in Lee contro Kubo: amici e rivali per una sera

Il sudcoreano e il giapponese si conoscono fin dall'infanzia: stasera saranno uno contro l'altro in Champions League.

Oltre al complicato impegno contro il Bayern Monaco per la Lazio, la serata di Champions League ci offre anche un altro scontro interessante: quello tra il PSG e la Real Sociedad.

Squadre in campo al 'Parco dei Principi' per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, con tanto di 'sfida nella sfida': quella tra Kang-in Lee e Takefusa Kubo.

I due sono grandi amici fin dalla tenera età ed entrambi si sono trasferiti in Spagna da giovanissimi, agli albori della carriera: per una sera, però, ci sarà spazio soltanto per la rivalità limitata ai 90 minuti dell'incontro di Parigi.