PSG-Real Madrid probabili formazioni, chi gioca la semifinale del Mondiale: le ultime su Doué, Garcia, Kvara e Mbappé

In palio la finalissima del Mondiale, il big match tra PSG e Real Madrid illumina gli Stati Uniti: vediamo le scelte di Luis Enrique e Xabi Alonso.

Una finale anticipata sulla carta, ma 'solamente' una semifinale nella realtà. Dopo il match tra Chelsea e Fluminense, ecco PSG-Real Madrid, che deciderà la seconda finalista del Mondiale per Club 2025 oramai agli sgoccioli. Il clou è arrivato, con le ultime due squadre capaci di vincere la Champions League una di fronte all'altra.

Il PSG di Luis Enrique, Campione in carica di ogni trofeo francese ed europeo (in attesa della Supercoppa Europea) prova ad ottenere l'ennesimo alloro approdando in finale. Prima, però, dovrà sfidare un Real Madrid che vuole chiudere l'annata 24/25 come miglior club del pianeta.

Diversi dubbi per Xabi Alonso e Luis Enrique, tra nuovi volti e vecchie sicurezze: ancora poco tempo per decidere, con PSG-Real Madrid che illuminerà il MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, nella serata di mercoledì 9 luglio.