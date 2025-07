PSG-Real Madrid pari al 90', ci sono i supplementari o i rigori? Cosa dice il regolamento del Mondiale per Club

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Mondiale per Club

Parigini e Merengues si affrontano per un posto nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea di Maresca: ma cosa accadrebbe in caso di pareggio?

Paris Saint-Germain e Real Madrid si ritrovano faccia a faccia in una semifinale che ha il peso e il fascino di una finale anticipata. Sul palcoscenico statunitense del Mondiale per Club, le due squadre si sfidano per un posto nell’ultimo atto contro il Chelsea, che ha battuto il Fluminense 2-0 nella prima semifinale grazie alla doppietta di Joao Pedro.

Il PSG di Luis Enrique, campione d’Europa in carica, arriva con entusiasmo e certezze dopo il netto successo sul Bayern Monaco, mentre il Real Madrid, affidato a Xabi Alonso, ha invece piegato il Borussia Dortmund.

In palio un posto nella finalissima, in programma il 13 luglio al MetLife Stadium di New York, con fischio d'inizio alle 21:00 italiane.

Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al 90'? Cosa dice il regolamento del Mondiale per Club per quanto riguarda tempi supplementari e calci di rigore.