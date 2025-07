PSG-Real Madrid 4-0, pagelle e tabellino: i francesi dominano e vanno in finale al Mondiale per Club

I campioni d'Europa dominano il Real Madrid segnando tre goal in appena 24 minuti. Fabian Ruiz grande protagonista con una doppietta e Ramos chiude i giochi.

Un dominio assoluto. Non c'è storia tra PSG e Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per Club. I parigini si impongono per, non dando mai la possibilità all'avversaria di rendersi pericolosa e dominando in lungo e in largo per gran parte del match.

Bastano 24 minuti alla squadra campione d'Europa in carica per realizzare tre goal: apre dopo 6 minuti Fabian Ruiz, seguito tre giri di orologio più avanti da Dembelé, ed è lo stesso spagnolo a completare il tris.

Nel secondo tempo il Real Madrid da qualche timido segno di vita, ma non abbastanza da impensierire i francesi. In realtà i parigini troverebbero anche la rete del 4-0 con Doué, che viene però annullata per fuorigioco a inizio azione.

Verso fine gara arriva anche il poker grazie al subentrato Goncalo Ramos, che capitalizza al meglio un'azione funambolica di Barcola in area di rigore.

Tra meriti della squadra di Luis Enrique e disastri difensivi di quella di Xabi Alonso, si consuma così la seconda semifinale del Mondiale per Club. Domenica la finalissima tra Chelsea e PSG per decidere chi salirà per la prima volta sul tetto del mondo.