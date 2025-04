PSG-Paris FC, nel 25/26 ci sarà il Derby di Parigi? Ultime partite, ci siamo: in arrivo un'altra potenza economica

A tre giornate dal termine della Ligue 2, la Serie B francese, il Paris FC è a pochi punti dalla promozione. Se ci riuscirà, comincerà una nuova era.

Come fermare lo strapotere francese del PSG? Semplice, con un'altra squadra di Parigi: il Paris FC.

Da quando il PSG è finito nelle mani di Al-Khelaifi e del fondo qatariota, per le sue rivali sono rimaste le briciole, con qualche trofeo qua e là vinto da altre compagini. Nel lungo periodo, però, nessuno ha potuto realmente dare battaglia al club parigino, visto uno strapotere economico e l'impossibilità di avere in squadra giocatori all'altezza di quelli avversari.

Non c'è scampo, nel calcio vince chi ha più soldi. Nonostante ci siano delle eccezioni, con il Leicester massimo esempio recente, il divario nello sport è lo specchio del mondo circostante. Per questo l'unica squadra che sembra poter dare battaglia al PSG nel prossimo futuro è il Paris FC, compagine di Ligue 2 che a pochissimi turni dal termine della Serie B francese è tra le favorite per la promozione nel massimo campionato.

Nonostante il pareggio contro il Rodez nel terzultimo turno, il Paris FC è ancora in vantaggio sulla terza in classifica Metz, attualmente verso i playoff per l'ultima promozione disponibile. L'altra squadra di Parigi ha il proprio destino nelle sue mani, consapevole che con un approdo in Ligue 1 cambierà tutto: a dirlo è la potenza economica della proprietà.