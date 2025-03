Dal goal 'ingiusto' di PSG-Liverpool all'Iniestazo: le dieci più grandi beffe nella storia della Champions

GOAL ripercorre i casi più eclatanti di squadre che hanno ottenuto la vittoria in Champions dopo partite completamente dominate dagli avversari.

Nessun torneo al mondo offre uno spettacolo simile alla Champions League. Con le migliori squadre d'Europa che si affrontano, i tifosi possono spesso assistere a esibizioni di livello mondiale e spesso goal a non finire. È la competizione più importante per i giocatori, che tendono a dare quel qualcosa in più nel tentativo di guadagnarsi un posto nella storia.

Ci sono ancora occasioni in cui il pragmatismo difensivo è prioritario per ottenere un vantaggio, ma il più delle volte le squadre alla pari si affrontano in emozionanti gare testa a testa che potrebbero risolversi in favore di una o dell'altra. È anche comune che un favorito schiacci gli sfavoriti in goleada, soprattutto nelle prime fasi del torneo.

Il fenomeno più raro in Champions League è 'la beffa'. Si tratta di partite in cui una squadra domina l'incontro dal primo all'ultimo minuto, per poi subire la sconfitta contro un avversario che a malapena è riuscito a uscire dalla propria metà campo.

Nei casi più speciali, quei club testardi, coraggiosi e, soprattutto, fortunati sono riusciti a ottenere vittorie improbabili, pur avendo tirato in porta una sola volta.

Tenendo presente questo, GOAL dà un'occhiata ai 10 più grandi colpi di scena della Champions League di tutti i tempi.