PSG-Inter, Tom Cruise allo stadio per commentare la finale di Champions: protagonista in telecronaca

L'attore americano è stato beccato dalle telecamere sugli spalti dell'Allianz Arena: non solo per vedere la finale di Champions, ma per commentarla.

Non è passata inosservata la presenza di Tom Cruise, tra i più noti attori americani degli ultimi quarant'anni, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Attualmente al cinema con l'ultimo capitolo della sua serie più nota, Mission: Impossible (The Final Reckoning), la star statunitense è arrivato a Parigi per vedere dal vivo PSG-Inter, ma non solo come semplice curioso.

Tom Cruise, infatti, commenta la partita che assegna la finale di Champions League, all'interno della telecronaca ideata da David Beckham. Al suo fianco per PSG-Inter, infatti, il proprietario dell'Inter Miami ed ex calciatore di PSG e Milan, ha ideato il programma Beckham & Friends Live, in cui commenta partite d'elite in diretta insieme ad ospiti del mondo del cinema e dello spettatcolo.

Dopo aver seguito Inter-Barcellona con gli attori Guy Ritchie e Stanley Tucci in uno studio televisivo londinese, Beckham ha scelto Tom Cruise, ma questa volta per commentare la partita direttamente allo stadio.