PSG-Inter si può decidere sulle fasce: da Hakimi a Dumfries, Luis Enrique e Inzaghi puntano sulle 'frecce'

La finale di Champions League è alle porte: le fasce di entrambe le squadre saranno uno dei fattori più importanti della sfida.

Manca sempre meno alla partita dell'anno per quanto riguarda il calcio europeo: cresce l'attesa per la finale di Champions League che sabato sera vedrà contrapposte PSG e Inter all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Parigini a caccia del primo massimo successo continentale della loro storia, mentre i nerazzurri proveranno a conquistare il quarto alloro: uno dei fattori sicuramente determinanti per l'esito della sfida è rappresentato dalle corsie esterne, dove entrambe le squadre sono messe decisamente bene in termini di tecnica e strapotere fisico.

Match del cuore per il grande ex Hakimi, in campo sull'out di destra così come l'interista Dumfries: solo alcune delle 'frecce' a disposizione di Luis Enrique e Inzaghi. L'impressione che l'ultimo atto possa decidersi sulle fasce, insomma, è abbastanza forte.