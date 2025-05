PSG-Inter, non solo milioni e gloria: chi vince si qualifica al Mondiale per Club 2029

Una finale che va ben oltre il confine sportivo: vetrina europea, un’occasione economica e un ponte verso il palcoscenico mondiale del 2029.

Il prossimo 31 maggio, a Monaco di Baviera, l’Inter scenderà in campo contro il Paris Saint-Germain per la finale della Champions League 2024/25.

Una sfida che non rappresenta solo l’apice della stagione calcistica europea, ma anche un crocevia fondamentale per il futuro dei nerazzurri.

In palio non ci sarà soltanto il prestigioso trofeo – che l’Inter cerca per la quarta volta nella sua storia – ma anche un pacchetto economico di grande valore, la partecipazione alla Supercoppa UEFA e, soprattutto, l’accesso diretto alla seconda edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA, in programma nel 2029.

L'articolo prosegue qui sotto

Un’eventuale vittoria porterebbe nelle casse interiste fino a 29 milioni di euro, rafforzando i ricavi stagionali e garantendo vantaggi competitivi anche sul piano internazionale.