PSG-Inter, dominio assoluto nel primo tempo: nessun tiro, apnea nerazzurra

Sommer battuto due volte e impegnato in più occasioni, dall'altra parte Donnarumma non si è nemmeno sporcato i guantoni.

Non c'è stata storia nel primo tempo di PSG-Inter, finale di Champions League 2024/2025. In vantaggio di due reti, la squadra di Luis Enrique ha dominato in lungo e in largo contro la squadra di Inzaghi, mostrando di voler vincere la sua prima coppa europea a tutti i costi.

Sommerm portiere dell'Inter, non ha avuto scampo in occasione delle reti di Hakimi, che ha chiesto scusa ai tifosi interisti dopo il goal in virtù del suo passato italiano, e Douè, quest'ultimo anche autore dell'assist per l'1-0.

Se l'Inter ha faticato a contenere Kvara e compagni, subendo due reti e rischiando in altre occasioni, Donnarumma e il PSG hanno gestito perfettamente la difesa e le timide azioni della squadra italiana, che di fatto ha chiuso il primo tempo con una sola conclusione e nessuna nello specchio.