Sfortuna o troppi errori? Il PSG si mangia le mani: 6 legni in 2 gare col Borussia Dortmund

I parigini escono in semifinale, a un passo da Wembley: tanto carattere, ma troppe imprecisioni.

Sì, anche domani sorgerà il sole a Parigi, come vuole Luis Enrique, ma non basta. Non basta nulla, in verità, al PSG, in una serata in cui ci ha messo veramente tanto del suo carattere per ribaltare le sorti di una semifinale che, probabilmente, non avrebbe mai potuto vincere.

In ogni caso, c'è anche l'aspetto strettamente calcistico a prendersi la scena: statistico, pure, che fa più paura.

Kylian Mbappé e compagni, sì, avrebbero meritato qualcosa in più: e allora viene più di un dubbio, in mente. Il PSG è uscito per sfortuna o per i troppi errori?