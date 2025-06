PSG-Botafogo LIVE! La diretta della partita: aggiornamenti, risultato e formazioni

Seconda partita al Mondiale per Club per i Campioni d'Europa 2025: contro il Botafogo la sfida per il primo posto nel girone B.

Dopo aver schiantato l'Atletico Madrid, il PSG di Luis Enrique scende in campo per la seconda partita del Mondiale per Club 2025 contro il Botafogo.

Punti essenziali in palio, con i francesi che provano ad essere la prima squadra del torneo a punteggio pieno. Dall'altra parte, però, un club brasiliano altrettanto deciso ad ottenere i tre punti e provare a compiere l'impresa di battere i Campioni d'Europa in carica.

Nella prima partita del Mondiale il PSG ha regolato l'Atletico Madrid per 4-0, mentre il Botafogo ha superato il Seattle per 2-1. Reduce dalla vittoria della Champions, la squadra parigina è favorita per vincere anche il torneo attualmente in corso in America, al pari di colleghe europee come Bayern Monaco e Chelsea.