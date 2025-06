PSG-Botafogo 0-1, pagelle e tabellino: Igor Jesus stende i campioni d'Europa, il Glorioso vola in testa al Gruppo B

Paris Saint-Germain vs Botafogo RJ

Mondiale per Club

Nel secondo turno del Gruppo B, seconda vittoria di fila e qualificazione agli ottavi vicina per il Botafogo: il PSG cade dopo il 4-0 all'Atletico.

I campioni di Sudamerica battono i campioni d'Europa. A sorpresa, dopo il 4-0 all'Atletico Madrid, il PSG di Luis Enrique cade al Rose Bowl Stadium di Pasadena per mano del Botafogo.

Il Glorioso centra la seconda vittoria consecutiva, dopo il 2-1 ai Seattle Sounders, e conquista la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Decisiva la rete di Igor Jesus, che nel primo tempo trova il guizzo vincente che regala i tre punti e una vittoria nobile al Botafogo di Renato Paiva.

Pochi secondi e PSG subito pericoloso con la conclusione di Kvaratkshelia, respinto dal portiere avversario John Victor. L’ex Napoli ci riprova, senza fortuna, poco più tardi ed è quello più pericoloso dei suoi.

Il Botafogo di Renato Paiva, infatti, sceglie un assetto molto compatto con tre mediani, dove staziona anche l’ex partenopeo Allan, decidendo di lasciare spazi sugli esterni e di attaccare in contropiede, sfruttando la velocità dei suoi.

E alla prima vera occasione il Glorioso trova la giocata che sblocca il risultato. Savarino va in verticale per Igor Jesus, che si muove tra Beraldo e Pacho prima di concludere con il destro dall’interno dell’area di rigore. La sfera viene deviata involontariamente da Pacho e beffa Donnarumma, terminando lentamente in fondo alla rete.

In avvio di ripresa, ed esattamente tra il 51’ e il 52’, arriva una doppia occasione nel giro di sessanta secondi. Sul calcio di punizione, Gonzalo Ramos tenta la deviazione dall’interno dell’area di rigore, ma trova l’ottimo intervento di John Victor. Dall’altra parte è Savarino a rendersi pericoloso, con Donnarumma che si fa trovare pronto.

Il PSG prova a spingere sull'acceleratore nella ripresa e va all'assalto della porta del Botafogo, ma non riesce a trovare il varco giusto. Il Glorioso si difende con ordine e cuore e concede pochissime opportunità ai parigini, che si arrendono e cadono dopo sei vittorie consecutive.

La qualificazione si deciderà negli ultimi 90 minuti, al termine di Atletico Madrid-Botafogo e Seattle Sounders-PSG, gare in programma il 23 giugno.