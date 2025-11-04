PSG-Bayern Monaco dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Sfida ad alto contenuto spettacolare quella che offre la quarta giornata della League Phase di Champions League. Al Parco dei Principi i campioni d’Europa in carica del PSG sfidano il Bayern Monaco, un’altra delle candidate alla vittoria finale di questa edizione della competizione.
Entrambe le squadre occupano attualmente il primo posto nel girone unico di Champions con nove punti ottenuti nelle prime tre partite.
I francesi si presentano al match dopo aver battuto 1-0 il Nizza in campionato, vittoria in Bundesliga anche per il Bayern Monaco che ha superato 3-0 il Leverkusen.
Tutte le info suPSG e Bayern Monaco:formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.