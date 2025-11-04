Pubblicità
Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Nino Caracciolo

PSG-Bayern Monaco dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

PSG e Bayern Monaco si sfidano nella 4ª giornata della League Phase di Champions League: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Sfida ad alto contenuto spettacolare quella che offre la quarta giornata della League Phase di Champions League. Al Parco dei Principi i campioni d’Europa in carica del PSG sfidano il Bayern Monaco, un’altra delle candidate alla vittoria finale di questa edizione della competizione.

Entrambe le squadre occupano attualmente il primo posto nel girone unico di Champions con nove punti ottenuti nelle prime tre partite.

I francesi si presentano al match dopo aver battuto 1-0 il Nizza in campionato, vittoria in Bundesliga anche per il Bayern Monaco che ha superato 3-0 il Leverkusen.

Tutte le info suPSG e Bayern Monaco:formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • PSG-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: PSG-Bayern Monaco
    • Data: martedì 4 novembre 2025
    • Orario: 21:00
    • Canale TV: Sky Sport (canale 254) e NOW
    • Streaming: Sky Go e NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI PSG-BAYERN MONACO

    PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. All.: Luis Enrique.

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All.: Kompany.

  • ORARIO PSG-BAYERN MONACO

    La partita tra PSG e Bayern Monaco, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League, si gioca martedì 4 novembre 2025 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00.

  • DOVE VEDERE PSG-BAYERN MONACO IN TV

    L’incontro di Champions League tra PSG e Bayern Monaco sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport (254). 

    Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • PSG-BAYERN MONACO DIRETTA STREAMING

    Sky non ha ancora comunocato i telecronisti del match di Champions tra PSG e Bayern Monaco.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile seguire PSG-Bayern Monaco anche su GOAL grazie alla nostra diretta testuale con tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti più significativi dell’incontro della fase campionato di Champions League.

