PSG-Atletico Madrid 4-0, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia e Fabian Ruiz travolgenti, Lenglet vede rosso

Inizia alla grande l'avventura del PSG al Mondiale per Club: Atletico Madrid travolto a quindici giorni dalla 'manita' rifilata all'Inter.

Il PSG riprende da dove aveva lasciato lo scorso 31 maggio: è sempre show quando in campo scendono i ragazzi di Luis Enrique, ottimi anche all'esordio nel Mondiale per Club con la vittoria sull'Atletico Madrid che, probabilmente, sarà determinante per la conquista del primo posto nel Gruppo B (a completare il quadro troviamo Botafogo e Seattle Sounders).

Solito possesso palla asfissiante dei parigini, fin troppo a loro agio contro un avversario davvero poco attivo dalle parti di Donnarumma. Pratica sbrigata già nel primo tempo: Fabian Ruiz e Vitinha capitalizzano al massimo l'enorme mole di gioco, esattamente l'opposto rispetto alla proposta offensiva degli uomini di Simeone che sollecitano Donnarumma con il solo tentativo di Griezmann.

Kvaratskhelia flirta col 3-0, ma Oblak è bravo a deviare contro la traversa. Kovacs annulla il 2-1 di Alvarez per un precedente fallo di Koke su Doué, poi è Lenglet a prendersi la palma di peggiore in campo: proteste e secondo cartellino giallo per l'ex Barcellona. Nel finale c'è gloria anche per i nuovi entrati Mayulu, a segno di giustezza, e Lee Kang-in: il sudcoreano trasforma il rigore concesso per un fallo di mano di Le Normand, successivo al palo colpito dal 17enne Mbaye.