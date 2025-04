PSG-Aston Villa dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Il PSG ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Dopo aver eliminato niente di meno che il Liverpool, per il PSG si profila una nuova sfida contro una formazione inglese ai quarti di finale di Champions League: i campioni di Francia contendono il pass per le semifinali all'Aston Villa.

Detto di Dembélé e compagni, carnefici dei 'Reds', la squadra di Birmingham è reduce da una qualificazione molto più tranquilla ai danni del Club Brugge, sconfitto sia all'andata che al ritorno.

La vincente del doppio confronto, in semifinale, sfiderà una tra Real Madrid e Arsenal.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su PSG-Aston Villa: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.