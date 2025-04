PSG-Aston Villa di Champions in chiaro: mercoledì gratis in tv e streaming

La partita di Parigi tra PSG e Aston Villa è quella scelta per la trasmissione gratuita del mercoledì sera: si gioca per l'andata dei quarti.

Martedì 8 e mercoledì 9 aprile si giocano i quarti d'andata della Champions League 2024/2025. Da Parigi a Monaco di Baviera, infatti, sono di scena le quattro partite con cui parte la nuova fase del torneo, oramai alle battute finali. Tra queste anche PSG-Aston Villa, unica sfida in chiaro e gratis in tv.

Al pari della gara tra Barcellona e Borussia Dortmund, trasmessa da Prime Video, quella tra PSG e Aston Villa animerà il mercoledì di Champions League, in questo caso sia in abbonamento con Sky e NOW, sia in chiaro dalle 21:00.

Di fronte, a Parigi, un PSG 'libero' dalla Ligue 1 vista la matematica vittoria del torneo, contro un Aston Villa che dopo il ritorno in Champions non vuole più fermarsi.