PSG-Arsenal dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o NOVE? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Paris Saint-Germain vs Arsenal

Il ritorno della semifinale di Champions League tra PSG e Arsenal: tutto sulla gara, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Otto giorni dopo PSG e Arsenal si ritrovano una di fronte all'altra nella semifinale di ritorno della Champions League.

La gara d'andata, giocata all'Emirates Stadium di Londra la scorsa settimana, è stata vinta dalla squadra di Luis Enrique per 0-1 grazie al goal di Dembelé nei primi minuti e alle parate di Donnarumma.

Per accedere alla finale di Monaco di Baviera, dunque, al PSG basterà pareggiare mentre l'Arsenal deve necessariamente vincere con due goal di scarto.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su PSG-Arsenal: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.