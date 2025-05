Dimenticatevi "il processo": Arteta ha bisogno di trofei nella prossima stagione, altrimenti... Vincitori e vinti di PSG-Arsenal

Dopo una sconfitta amara e frustrante, i Gunners chiuderanno la stagione senza un titolo importante per la quinta stagione di fila.

Per citare una frase dell'intervista post-partita di Martin Odegaard al Parc des Princes, l'Arsenal "ci ha provato davvero" contro il Paris Saint-Germain. Ha iniziato il secondo tempo in modo brillante e se nella porta del PSG ci fosse stato qualcun altro al posto di Gianluigi Donnarumma, forse i Gunners avrebbero ribaltato il risultato di questa semifinale.

"È stato lui a fare la differenza" ha affermato il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta su TNT Sports. Tuttavia, quando lo spagnolo ha poi sostenuto che non c'era stata nessuna squadra più forte dei Gunners in questa competizione, è sembrato del tutto delirante.

L'Arsenal ha giocato bene, ma non abbastanza. E questo sta diventando la storia frustrante dell'era Arteta all'Emirates. Sono stati investiti centinaia di milioni di sterline nella rosa, eppure i Gunners sembrano ancora un po' carenti in alcuni reparti chiave, in particolare in attacco.

Il PSG, al contrario, è una squadra con pochissimi difetti. Proprio come tutti gli altri membri del club, i giocatori sembrano ora sapere esattamente cosa stanno facendo sotto la guida di Luis Enrique e i vincitori della Ligue 1 meritano pienamente di accedere alla finale, dove incontreranno un'altra squadra con un'identità molto chiara, l'Inter.

Di seguito, GOAL seleziona tutti i vincitori e i vinti della vittoria per 2-1 del PSG sull'Arsenal, che ha visto i parigini trionfare per 3-1 complessivamente.