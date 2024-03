Protesta shock a Pescara: manichini con i volti di Sebastiani e Delli Carri

Incredibile protesta a Pescara contro la gestione del patron Sebastiani e del d.s. Delli Carri: due manichini col loro volto all'esterno dello stadio.

Non è un periodo roseo per il Pescara, lontanissimo dalla vetta del girone B di Serie C e alle prese con l'addio di Zdenek Zeman, dimessosi a causa dei problemi di salute che lo stanno condizionando.

La guida della squadra abruzzese è stata affidata al vice del boemo, Giovanni Bucaro, che ha trovato la prima vittoria al timone dei biancazzurri grazie all'1-0 sulla Lucchese, successivo al pesante poker subìto sul campo della Vis Pesaro.

Uno scenario che non piace per nulla alla tifoseria del club abruzzese: un malcontento manifestato con una protesta scioccante e dai contorni macabri e inquietanti.