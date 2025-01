Stallions in Kings League, la prossima partita in calendario: quando gioca la squadra di Blur, data e orario

Contro chi giocano gli Stallions? Il calendario della squadra di Blur nella prima edizione di Kings League Italia: le gare a febbraio, marzo e aprile.

Dopo aver partecipato alla Kings World Cup, gli Stallions di Gianmarco Tocco in arte Blur sono tra i favoriti per conquistare la prima edizione della Kings League Italia, al via il 3 febbraio e di scena tra inverno e primavera 2025.

Squadra più attesa e seguita, in virtù dei migliaia di followers Twitch e Youtube di Blur, gli Stallions giocano la prima partita di Kings League alla Fonzies Arena di Milano contro i Caesar di Er Faina ed En3rix.

E poi? I match di andata e ritorno si giocheranno fino ad aprile, inizialmente ogni due settimane per poi andare in scena ogni lunedì di febbraio, marzo e aprile 2025.