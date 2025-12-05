Pubblicità
Alessandro De Felice

Probabili formazioni Verona-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Frese, Orban, Mosquera, Zappacosta, Zalewski, Scamacca, Krstovic

Al Bentegodi, Verona e Atalanta si sfidano nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Paolo Zanetti e Raffaele Palladino.

A chiudere il sabato della quattordicesima giornata di Serie A 2025/2026 sarà la sfida tra Verona e Atalanta, in programma alle 20:45 al Bentegodi.

Gli scaligeri di Paolo Zanetti vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato e vogliono tornare a muovere la classifica dopo le due sconfitte di fila contro Parma e Genoa.

I gialloblù occupano al momento l’ultima posizione, in coabitazione con la Fiorentina.

Dall’altra parte, umore completamente diverso per l’Atalanta, che è reduce da tre successi di fila tra Champions League, campionato e Coppa Italia e ha cambiato passo da quando Palladino ha preso il posto di Juric in panchina.

Ma quali saranno le scelte di formazione dei due allenatori, Zanetti e Palladino, e come scenderanno in campo Verona e Atalanta sabato 6 dicembre?

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Paolo Zanetti sceglie Al Musrati in regia al posto dello squalificato Gagliardini. Orban in vantaggio su Mosquera nel ballottaggio in avanti. Out anche Bradaric per infortunio: Frase gioca largo a sinistra, con Valentini alle sue spalle nel ruolo di difensore sinistro.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Due dubbi per Palladino che deve scegliere tra Djmisiti e Ahanor, in goal contro il Genoa in Coppa Italia, in difesa e tra Zappacosta e Zalewski sulla corsia di sinistra, con i primi in vantaggio.

    Per il resto, si va verso un’Atalanta confermata in blocco con De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    • Gagliardini

    INDISPONIBILI

    • Akpa Akpro
    • Bradaric
    • Kastanos
    • Serdar
    • Suslov

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    • nessuno

    INDISPONIBILI

    • Bakker
    • Sulemana

Hellas Verona
Atalanta
