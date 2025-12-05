Probabili formazioni Verona-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Frese, Orban, Mosquera, Zappacosta, Zalewski, Scamacca, Krstovic

A chiudere il sabato della quattordicesima giornata di Serie A 2025/2026 sarà la sfida tra Verona e Atalanta, in programma alle 20:45 al Bentegodi.

Gli scaligeri di Paolo Zanetti vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato e vogliono tornare a muovere la classifica dopo le due sconfitte di fila contro Parma e Genoa.

I gialloblù occupano al momento l’ultima posizione, in coabitazione con la Fiorentina.

Dall’altra parte, umore completamente diverso per l’Atalanta, che è reduce da tre successi di fila tra Champions League, campionato e Coppa Italia e ha cambiato passo da quando Palladino ha preso il posto di Juric in panchina.

Ma quali saranno le scelte di formazione dei due allenatori, Zanetti e Palladino, e come scenderanno in campo Verona e Atalanta sabato 6 dicembre?