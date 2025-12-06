Probabili formazioni Udinese-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Davis, Zaniolo, Vitinha, Thorsby e Ellertsson

Udinese e Genoa si affrontano in uno dei tre posticipi del lunedì della quattordicesima giornata di Serie A.
I friulani, dopo due sconfitte di fila, sono tornati a vincere in campionato battendo 0-2 il Parma al Tardini. La squadra di Runjaic è stata invece eliminata dalla Coppa Italia per mano della Juventus. Stesso destino per il Genoa, estromesso dall'Atalanta, ma che in campionato punta a risalire la china dopo la vittoria di misura contro il Verona.
Di seguito tutte gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Runiajc e De Rossi.