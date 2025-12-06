Pubblicità
Probabili formazioni Udinese-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Davis, Zaniolo, Vitinha, Thorsby e Ellertsson

I friulani ricevono il Grifone: le ultime sulle scelte di Runiajc e De Rossi.

Udinese e Genoa si affrontano in uno dei tre posticipi del lunedì della quattordicesima giornata di Serie A.

I friulani, dopo due sconfitte di fila, sono tornati a vincere in campionato battendo 0-2 il Parma al Tardini. La squadra di Runjaic è stata invece eliminata dalla Coppa Italia per mano della Juventus. Stesso destino per il Genoa, estromesso dall'Atalanta, ma che in campionato punta a risalire la china dopo la vittoria di misura contro il Verona.

Di seguito tutte gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Runiajc e De Rossi.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Pessime notizie per Runjaic che perde Atta per una lesione muscolare. Ancora assente Kamara, alle prese con una fascite plantare: spazio ancora per Zemura sull'out mancino. Davis e Zaniolo in avanti, tra i pali si rivede Okoye dopo la parentesi Sava in Coppa Italia. 

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp , Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.



  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    De Rossi non rinuncia al tandem Vitinha-Colombo, entrambi rigenerati dalla cura dell'ex centrocampista. Ancora ai box Cornet.


    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.


  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Atta
    • Kamara

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Cornet
Udinese
Genoa
