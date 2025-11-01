Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Scamacca AtalantaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Formazioni ufficiali Udinese-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Davis, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Krstovic e Scamacca

Le scelte di formazione di Runjaic e Juric per Udinese-Atalanta, match di apertura del 10° turno di Serie A.

Pubblicità

Sette segni 'X' nelle prime nove giornate e appena due vittorie: sono questi i numeri dell'Atalanta, ancora imbattuta ma colpita da una 'pareggite' che non sembra voler abbandonare la squadra di Juric.

Carnesecchi e compagni proveranno a invertire la rotta già a partire dalla trasferta in programma sul campo dell'Udinese, primo match della decima giornata di Serie A: friulani a -1 in classifica dai prossimi avversari e con un rendimento perfettamente equilibrato (tre successi e altrettanti pareggi e k.o.).

Di seguito le scelte di formazione di Runjaic e Juric per la sfida del 'Bluenergy Stadium'.

  • FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic


    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Juric

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE UDINESE-ATALANTA IN TV E STREAMING

    Il match tra Udinese e Atalanta sarà visibile su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    L'app di DAZN è disponibile per device portatili come smartphone e tablet; da browser basta accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

    Udinese-Atalanta sarà trasmessa anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

  • COME STANNO UDINESE E ATALANTA

    La vittoria in Serie A manca all'Atalanta addirittura dal 21 settembre, giorno dello 0-3 rifilato al Torino: da allora cinque pareggi consecutivi.

    L'Udinese ha interrotto la striscia di risultati (tre) utili di fila con il k.o. in casa della Juventus: prima era arrivata la vittoria casalinga al cospetto dell'Udinese.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN