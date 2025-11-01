Il match tra Udinese e Atalanta sarà visibile su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'app di DAZN è disponibile per device portatili come smartphone e tablet; da browser basta accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

Udinese-Atalanta sarà trasmessa anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.