Sette segni 'X' nelle prime nove giornate e appena due vittorie: sono questi i numeri dell'Atalanta, ancora imbattuta ma colpita da una 'pareggite' che non sembra voler abbandonare la squadra di Juric.
Carnesecchi e compagni proveranno a invertire la rotta già a partire dalla trasferta in programma sul campo dell'Udinese, primo match della decima giornata di Serie A: friulani a -1 in classifica dai prossimi avversari e con un rendimento perfettamente equilibrato (tre successi e altrettanti pareggi e k.o.).
Di seguito le scelte di formazione di Runjaic e Juric per la sfida del 'Bluenergy Stadium'.