Torino-Pisa sarà trasmessa da DAZN sull'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

L'app è disponibile per il download su device portatili come smartphone e tablet; da browser è necessario accedere al sito ufficiale con le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento.

Match visibile anche su DAZN 2, canale numero 215 dell'offerta di Sky.