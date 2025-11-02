Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Che Adams TorinoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Formazioni ufficiali Torino-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Israel, Adams, Ngonge, Simeone, Cuadrado e Nzola

Il Torino vuole allungare la striscia di risultati utili contro il Pisa: le scelte di formazione di Baroni e Gilardino.

Pubblicità

Otto punti nelle ultime quattro uscite e classifica che sta prendendo una piega più che interessante: il Torino ha tutta l'intenzione di dare continuità alla striscia positiva per provare a respirare un po' di aria 'europea'.

I granata di Baroni sono attesi dalla sfida casalinga contro un Pisa che, al contrario, fatica enormemente nel trasformare in punti le buone prestazioni offerte in campo: non a caso i toscani sono una delle squadre che non hanno ancora ottenuto il bottino pieno in questa Serie A.

In questa pagina tutte le info su Torino-Pisa: le scelte di formazione per il match in programma domenica alle ore 15.

  • FORMAZIONE UFFICIALE TORINO

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE PISA

    PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. All. Gilardino

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE TORINO-PISA IN TV E STREAMING

    Torino-Pisa sarà trasmessa da DAZN sull'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

    L'app è disponibile per il download su device portatili come smartphone e tablet; da browser è necessario accedere al sito ufficiale con le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento.

    Match visibile anche su DAZN 2, canale numero 215 dell'offerta di Sky.

  • ARBITRO TORINO-PISA: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Arena
    • Assistenti: Berti e Colarossi
    • Quarto uomo: Allegretta
    • VAR: Camplone
    • AVAR: Sozza
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL