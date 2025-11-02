Otto punti nelle ultime quattro uscite e classifica che sta prendendo una piega più che interessante: il Torino ha tutta l'intenzione di dare continuità alla striscia positiva per provare a respirare un po' di aria 'europea'.
I granata di Baroni sono attesi dalla sfida casalinga contro un Pisa che, al contrario, fatica enormemente nel trasformare in punti le buone prestazioni offerte in campo: non a caso i toscani sono una delle squadre che non hanno ancora ottenuto il bottino pieno in questa Serie A.
In questa pagina tutte le info su Torino-Pisa: le scelte di formazione per il match in programma domenica alle ore 15.