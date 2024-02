Le probabili formazioni della 25ª giornata di Serie A 2023/2024.

In casa Inter si valuta un ampio turnover in vista della Champions League: possibile riposo per gli attaccanti, Barella e Calhanoglu, ma anche sulle fasce non si escludono cambi.

Nel Milan rientra Reijnders in mediana, il Napoli invece dovrebbe ritorvare Osimhen in casa col Genoa. Nell’Atalanta rischia Scamacca: premono Pasalic e Lookman, ma anche Miranchuk può giocarsi le proprie carte.

L'articolo prosegue qui sotto

Vlahovic è recuperato e sarà in campo, Yildiz torna dal 1', verso la conferma anche Belotti nella Fiorentina. Nella Roma in tre per una maglia al fianco di Mancini in retroguardia.