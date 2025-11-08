Il sofferto successo sulla Roma ha rafforzato la candidatura del Milan: per lo Scudetto, al momento, ci sono anche i rossoneri di Massimiliano Allegri.
Per dare continuità all'ottimo momento di forma servirà un altro risultato positivo nell'undicesima giornata di Serie A, che vedrà Maignan e compagni fare visita al Parma.
I ducali non vincono dal 29 settembre, giorno del 2-1 inferto al Torino proprio al 'Tardini' e finora unica gioia in campionato: da quel momento sono arrivati solo pareggi (due) e sconfitte (tre).
In questa pagina tutte le ultime sulle formazioni scelte da Cuesta e Allegri.