Parma-Milan sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile in diversi modi: su smart tv, console di gioco, device portatili (smartphone e tablet) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La sfida potrà essere seguita anche su questi canali di Sky: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Streaming disponibile per tutti gli abbonati su Sky Go; l'altra opzione è l'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.