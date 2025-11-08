Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nkunku MilanGetty
Vittorio Rotondaro

Formazioni ufficiali Parma-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Cutrone, Pellegrino, Pulisic, Nkunku, Estupinan, Rabiot e Valeri

Il Milan fa visita al Parma nel sabato sera dell'11° turno di Serie A: le scelte di formazione di Cuesta e Allegri.

Pubblicità

Il sofferto successo sulla Roma ha rafforzato la candidatura del Milan: per lo Scudetto, al momento, ci sono anche i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Per dare continuità all'ottimo momento di forma servirà un altro risultato positivo nell'undicesima giornata di Serie A, che vedrà Maignan e compagni fare visita al Parma.

I ducali non vincono dal 29 settembre, giorno del 2-1 inferto al Torino proprio al 'Tardini' e finora unica gioia in campionato: da quel momento sono arrivati solo pareggi (due) e sconfitte (tre).

In questa pagina tutte le ultime sulle formazioni scelte da Cuesta e Allegri.

  • FORMAZIONE UFFICIALE PARMA

    PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE MILAN

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE PARMA-MILAN IN TV E STREAMING

    Parma-Milan sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile in diversi modi: su smart tv, console di gioco, device portatili (smartphone e tablet) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    La sfida potrà essere seguita anche su questi canali di Sky: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

    Streaming disponibile per tutti gli abbonati su Sky Go; l'altra opzione è l'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

  • ARBITRO PARMA-MILAN: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Di Bello
    • Assistenti: M. Rossi e Scatragli
    • Quarto uomo: Di Marco
    • VAR: Maggioni
    • AVAR: Marini
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL