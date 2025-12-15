Pubblicità
Francesco Schirru

Probabili formazioni Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao

Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in atacco.

Scavalcate dall'Inter in campionato dopo un 15esimo turno senza vittoria, Napoli e Milan volano in Arabia Saudita per giocare la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Torneo che vede anche i nerazzurri e il Bologna al via, si gioca dal 18 al 22 dicembre, con azzurri e rossoneri primi a scendere in campo a Riad.

Conte e Allegri hanno gli ultimi dubbi di formazione, consci comunque del fatto che non ci saranno i vari Anguissa, De Bruyne e Gimenez, mentre non sono stati ancora pienamente risolti i dubbi relativi a Lukaku, Lobotka, Gabbia e Leao.

Entrambi i mister hanno già comunque in mente la maggior parte della formazione che verrà schierata in Supercoppa Italiana, confermata dopo il pareggio e la sconfitta dell'ultimo turno di campionato (rispettivamente per Milan e Napoli, contro Sassuolo e Udinese).

  • LEAO E GABBIA RECUPERANO?

    "Per giovedì dovremmo recuperare Fofana, vediamo Leao come sta. Gimenez, speriamo di averlo il più presto possibile".

    Allegri si è espresso così dopo la partita pareggiata 2-2 contro il Sassuolo, tenendo il dubbio Leao ed evidenziando invece come Fofana dovrebbe essere in campo.

    Il problema al ginocchio di Gabbia verrà valutato in questi giorni, così da determinare se potrà giocare per la semifinale contro il Napoli o al massimo per l'eventuale finalissima della Supercoppa contro una tra Bologna e Inter.

  • LUKAKU E LOBOTKA CONVOCATI?

    Dopo mesi di attesa il Napoli dovrebbe nuovamente contare su Lukaku, che partirà dalla panchina contro il Milan con possibile ingresso in campo a gara in corso in semifinale e/o nell'eventuale finalissima.

    Lobotka e Gutierrez, sono invece già rientrati nella partita persa contro l'Udinese e potranno dunque essere schierati contro il Milan, con probabile inserimento dal primo minuto per il centrocampista slovacco.

    Niente da fare, invece, per i vari Anguissa, Gilmour e De Bruyne, out al pari di Meret.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN IN SUPERCOPPA

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI IN SUPERCOPPA

    NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang
