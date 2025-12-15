Probabili formazioni Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao

Scavalcate dall'Inter in campionato dopo un 15esimo turno senza vittoria, Napoli e Milan volano in Arabia Saudita per giocare la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Torneo che vede anche i nerazzurri e il Bologna al via, si gioca dal 18 al 22 dicembre, con azzurri e rossoneri primi a scendere in campo a Riad.

Conte e Allegri hanno gli ultimi dubbi di formazione, consci comunque del fatto che non ci saranno i vari Anguissa, De Bruyne e Gimenez, mentre non sono stati ancora pienamente risolti i dubbi relativi a Lukaku, Lobotka, Gabbia e Leao.

Entrambi i mister hanno già comunque in mente la maggior parte della formazione che verrà schierata in Supercoppa Italiana, confermata dopo il pareggio e la sconfitta dell'ultimo turno di campionato (rispettivamente per Milan e Napoli, contro Sassuolo e Udinese).