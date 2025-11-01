Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Formazioni ufficiali Napoli-Como: chi gioca titolare e le ultime su Rrahmani, Neres, Lobotka, Hojlund, Morata e Douvikas

Il Napoli ospita il Como nel sabato del 10° turno di Serie A: le scelte di formazione di Conte e Fabregas per il match del 'Maradona'.

Le due vittorie contro Inter e Lecce hanno risollevato il Napoli, uscito con le ossa rotta dal campo di Eindhoven lo scorso 21 ottobre: per i ragazzi di Conte, però, non c'è tempo da dedicare al relax.

Nel decimo turno di Serie A spazio all'interessante sfida al Como di Fabregas, balzato in piena zona europea: proprio i lariani furono una delle squadre che nel 2024/25 riuscirono a battere i campioni d'Italia grazie al 2-1 del 'Sinigaglia' firmato Diao.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie su Napoli-Como: le scelte di formazione dei due allenatori per la gara in programma al 'Maradona'.

  • FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

  • FORMAZIONE UFFICIALE COMO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

  • DOVE VEDERE NAPOLI-COMO IN TV E STREAMING

    Sarà DAZN a trasmettere Napoli-Como tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    L'app di DAZN è disponibile per il download anche su device come tablet e smartphone; da browser è necessario collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali (e-mail e password) dell'abbonamento.

    Napoli-Como sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 dell'offerta Sky.

  • ARBITRO NAPOLI-COMO: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Zufferli
    • Assistenti: Mokhtar e Fontemurato
    • Quarto uomo: Crezzini
    • VAR: Di Bello
    • AVAR: Abisso
