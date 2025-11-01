Formazioni ufficiali Napoli-Como: chi gioca titolare e le ultime su Rrahmani, Neres, Lobotka, Hojlund, Morata e Douvikas

Le due vittorie contro Inter e Lecce hanno risollevato il Napoli, uscito con le ossa rotta dal campo di Eindhoven lo scorso 21 ottobre: per i ragazzi di Conte, però, non c'è tempo da dedicare al relax.
Nel decimo turno di Serie A spazio all'interessante sfida al Como di Fabregas, balzato in piena zona europea: proprio i lariani furono una delle squadre che nel 2024/25 riuscirono a battere i campioni d'Italia grazie al 2-1 del 'Sinigaglia' firmato Diao.
In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie su Napoli-Como: le scelte di formazione dei due allenatori per la gara in programma al 'Maradona'.