Formazioni ufficiali Napoli-Como: chi gioca titolare e le ultime su Rrahmani, Neres, Lobotka, Hojlund, Morata e Douvikas

Sarà DAZN a trasmettere Napoli-Como tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

L'app di DAZN è disponibile per il download anche su device come tablet e smartphone; da browser è necessario collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali (e-mail e password) dell'abbonamento.

Napoli-Como sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 dell'offerta Sky.