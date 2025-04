Probabili formazioni Monza-Como: il sabato si apre con Nico Paz di nuovo titolare

Dopo la vittoria del Genoa il 31esimo turno di Serie A continua con la prima partita di sabato 5 aprile: ultime chances salvezza per il Monza.

L'ultima spiaggia del Monza. I tre punti sono l'unica possibilità per la squadra di Nesta, fanalino di coda del campionato e con soli 24 punti (8 partite) da disputare per evitare la retrocessione in Serie B. In Brianza è sbarcato il Como, con il doppio dei punti (trenta a quindici) e la consapevolezza di avere davanti una gara importantissima in chiave salvezza.

Il Como ritrova Nico Paz dopo la squalifica, Fabregas lo schiererà nuovamente titolare per provare a trascinare i suoi alla vittoria. Dall'altra parte i padroni di casa schiereranno una formazione con Keita Baldi in avanti, mentre Caprari si siederà in panchina almeno inizialmente.

Lo scorso novembre il Como ha ospitato il Monza, con quest'ultimo riuscito ad ottenere uno dei suoi quindici punti stagionali. L'ultima vittoria del club brianzolo nel derby lombardo è datata 17 ottobre 2014, oltre dieci anni fa e in Serie C.