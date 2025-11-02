Pubblicità
AC Milan v US Lecce - Coppa Italia
Stefano Silvestri

Formazioni ufficiali Milan-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Gimenez, Nkunku, Cristante, Pulisic, Tomori, Estupinan e Dybala

Posticipo domenicale di lusso a San Siro: Milan e Roma si sfidano per rimanere incollate alla vetta. Le scelte di formazione di Allegri e Gasperini.

Luci a San Siro, ancora una volta. Dopo aver sfidato e battuto il Napoli qualche settimana fa, il Milan ospita la Roma nel posticipo domenicale per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, occupata proprio dai giallorossi e dal Napoli.

Il Milan è infatti reduce da una mezza battuta d'arresto in casa dell'Atalanta, che a sua volta ha fatto seguito al deludente 2-2 interno contro il Pisa. Due pareggi che hanno rallentato la corsa dei rossoneri, implacabili o quasi nelle settimane precedenti.

Sta bene la Roma, che si è lasciata alle spalle il ko interno contro l'Inter battendo di misura prima il Sassuolo e poi il Parma. Nel mezzo però c'è stata una sconfitta in Europa League, di nuovo in casa e di nuovo di misura, contro il Viktoria Plzen.

Di seguito dunque le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e del collega Gian Piero Gasperini in vista di Milan-Roma, gara che si giocherà domenica 2 novembre in posticipo con calcio d'inizio slle 20.45.

  • FORMAZIONE UFFICIALE MILAN

    De Winter sostituisce Tomori, fiducia a Bartesaghi a sinistra, Ricci al posto di Rabiot, di punta Nkunku in coppia con Leao (Gimenez è out).

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

  • FORMAZIONE UFFICIALE ROMA

    Gasperini ripropone Cristante tra le linee e piazza El Aynaoui accanto a Manu Koné, scegliendo Dybala nel ruolo di centravanti. Wesley a sinistra, Celik sull'altra fascia, Hermoso braccetto di destra.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Cristante; Dybala. All. Gasperini.

  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    • Gimenez
    • Pulisic
    • Rabiot

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    • Angelino
    • Ferguson

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
