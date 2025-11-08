Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Thuram JuventusGetty Images
Vittorio Rotondaro

Formazioni ufficiali Juventus-Torino: chi gioca titolare e le ultime su McKennie, Conceiçao, Yildiz, Vlahovic, Adams e Simeone

Juventus e Torino si affrontano nel Derby della Mole: le scelte di formazione di Spalletti e Baroni per la sfida dell'Allianz Stadium.

Pubblicità

Il sabato dell'undicesima giornata di Serie A offre un incrocio davvero niente male: quello del Derby della Mole, quello tra la Juventus e il Torino.


Terza partita sulla panchina dei bianconeri per Luciano Spalletti che, dopo l'esordio vincente in quel di Cremona, non è andato oltre l'1-1 casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona.

I granata di Baroni arrivano all'importante appuntamento con cinque risultati utili di fila (due vittorie e tre pareggi) che hanno permesso di migliorare sensibilmente la situazione in classifica.

Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici in vista del calcio d'inizio di Juventus-Torino.

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE TORINO

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone. All. Baroni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV E STREAMING

    Juventus-Torino sarà visibile in abbonamento su DAZN tramite l'app dedicata fruibile su smart tv, oltre che dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, console di gioco (Xbox e PlayStation) e device portatili (smartphone e tablet).

    Da browser servirà accedere al sito ufficiale con le credenziali (e-mail e password) indicate in fase di registrazione del proprio account.

    Il derby sarà trasmesso anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

  • ARBITRO JUVENTUS-TORINO: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Zufferli
    • Assistenti: Costanzo e Passeri
    • Quarto uomo: Doveri
    • VAR: La Penna
    • AVAR: Di Paolo
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL