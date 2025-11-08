Formazioni ufficiali Juventus-Torino: chi gioca titolare e le ultime su McKennie, Conceiçao, Yildiz, Vlahovic, Adams e Simeone

Il sabato dell'undicesima giornata di Serie A offre un incrocio davvero niente male: quello del Derby della Mole, quello tra la Juventus e il Torino.
Terza partita sulla panchina dei bianconeri per Luciano Spalletti che, dopo l'esordio vincente in quel di Cremona, non è andato oltre l'1-1 casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona.
I granata di Baroni arrivano all'importante appuntamento con cinque risultati utili di fila (due vittorie e tre pareggi) che hanno permesso di migliorare sensibilmente la situazione in classifica.
Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici in vista del calcio d'inizio di Juventus-Torino.