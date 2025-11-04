Pubblicità
Pubblicità
Yildiz JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Formazioni ufficiali Juventus-Sporting Lisbona: chi gioca titolare e le ultime su Koopmeiners, Thuram, Yildiz, Vlahovic e Hjulmand

La Juventus affronta lo Sporting Lisbona in Champions League, appuntamento all'Allianz Stadium: le scelte di formazione dei due allenatori con Spalletti che ritrova Kenan Yildiz.

Pubblicità

Dopo l'esordio in campionato sulla panchina della Juventus, per Luciano Spalletti ci sarà il debutto anche in Champions da allenatore bianconero. La Juventus ospiterà all'Allianz Stadium lo Sporting Lisbona.

Una partita molto delicata per i bianconeri, che ancora non hanno vinto in questa edizione di Champions e hanno bisogno quindi di punti per non rendere la qualificazione ai playoff troppo in salita.

Dall'altra parte lo Sporting ha iniziato bene il cammino europeo vincendo due delle prime tre gare contro Marsiglia e Kairat, perdendo invece 2-1 a Napoli. Quali scelte faranno Spalletti e Rui Borges? Di seguito le scelte dei due allenatori per Juventus-Sporting. 

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. 

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE SPORTING LISBONA

    SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inácio, Maxi Araujo; Hjulmand, João Simões; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Ioannidis. All. Rui Borges.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    Infortunati

    • Bremer
    • Cabal
    • Milik
    • Kelly
    • Pinsoglio

    Squalificati

    •  Nessuno

  • INDISPONIBILI SPORTING LISBONA

    Infortunati

    • Braganca
    • Debast
    • Fresneda
    • Nuno Santos

    Squalificati

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP