Inter a caccia del quarto successo in altrettanti incontri di Champions League: dopo aver avuto la meglio su Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, i nerazzurri sono attesi dalla sfida al Kairat Almaty.

La formazione kazaka, all'esordio nella fase finale della massima competizione continentale per club, ha conquistato il suo primo storico punto grazie allo 0-0 contro i ciprioti del Pafos: nelle prime due uscite, invece, erano arrivate le sconfitte per mano di Sporting Lisbona e Real Madrid.

Di seguito le scelte di formazioni dei due tecnici: chi gioca titolare nel match di San Siro.