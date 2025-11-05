Pubblicità
Formazioni ufficiali Inter-Kairat Almaty: chi gioca titolare e le ultime su Bisseck, Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Satpayev

L'Inter ospita i kazaki del Kairat Almaty nel quarto turno della League Phase di Champions League: le scelte di formazione dei due allenatori.

Inter a caccia del quarto successo in altrettanti incontri di Champions League: dopo aver avuto la meglio su Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, i nerazzurri sono attesi dalla sfida al Kairat Almaty.

La formazione kazaka, all'esordio nella fase finale della massima competizione continentale per club, ha conquistato il suo primo storico punto grazie allo 0-0 contro i ciprioti del Pafos: nelle prime due uscite, invece, erano arrivate le sconfitte per mano di Sporting Lisbona e Real Madrid.

Di seguito le scelte di formazioni dei due tecnici: chi gioca titolare nel match di San Siro.

  • FORMAZIONE UFFICIALE INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu.

  • FORMAZIONE UFFICIALE KAIRAT

    KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin.

  • DOVE VEDERE INTER-KAIRAT ALMATY IN TV E STREAMING

    La sfida tra Inter e Kairat Almaty sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video attraverso la app fruibile per smart tv, oltre che per console di gioco, dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, e device portatili (tablet e smartphone).

    Da browser bisognerà accedere al sito ufficiale della piattaforma con le credenziali (e-mail e password) del proprio account Prime Video.

  • ARBITRO INTER-KAIRAT ALMATY: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Luis Godinho (Portogallo)
    • Assistenti: Rui Teixeira (Portogallo) e Pedro Almeida (Portogallo)
    • Quarto uomo: Antonio Nobre (Portogallo)
    • VAR: André Narciso (Portogallo)
    • AVAR: Tiago Martins (Portogallo)
